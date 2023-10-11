Окупанти обстріляли гімназію в Нікополі, є загиблі (відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області - поцілили в гімназію, є загиблі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Ворог обстріляв Нікополь на Дніпропетровщині. Зруйновано гімназію. Двоє людей загинуло. Під завалами рятувальники ще шукають людей. Встановлено, що постраждалі - співробітники навчального закладу.
Ймовірно під завалами ще знаходяться працівники навчального закладу, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Постраждали двоє чоловіків 24 та 71 року.
Сама будівля зазнала серйозних руйнувань. Пошкоджені й 42 приватні будинки та 18 господарських споруд. А ще - інфраструктурний об’єкт, 17 сонячних панелей, магазин, авто.
Чим саме загарбники вдарили по Нікополю не уточнюється.
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