Республіканці відмовились об'єднувати допомогу Україні та Ізраїлю - NBC [ Редагувати ]
Більшість республіканців у Палаті представників Конгресу США не підтримують ідею адміністрації президента Джо Байдена об'єднати допомогу Україні та надання термінового пакету підтримки Ізраїлю. Республіканців опитали кореспонденти телеканалу NBC.
Конгресмен Майкл Берджесс заявив, що спочатку потрібно надати допомогу Ізраїлю. Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін зазначила, що підтримка Ізраїлю та Україні - це питання, які не треба пов'язувати.
Грін (республіканка від штату Джорджія) загалом виступає проти підтримки Києва. Раніше вона неодноразово критикувала американську адміністрацію за надання Україні допомоги та вказувала на безрезультатність антиросійських санкцій.
Скептично до ідеї об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю ставляться навіть деякі з республіканців, які загалом підтримують надання підтримки обом країнам.
"Я не хотів би пов'язувати одне з одним. Я підтримую обидві [ініціативи], але робити одну [країну] заручницею іншої [країни] буде неправильно", - пояснив член нижньої палати Конгресу Дон Бекон (від штату Небраска).
Напередодні, 10 жовтня, NBC і газета The Washington Post повідомляли, що Білий дім розглядає можливість об'єднати підтримку України із терміновим пакетом допомоги Ізраїлю, який 7 жовтня зазнав нападу бойовиків ХАМАС.
Президент України Володимир Зеленський висловлював побоювання, що ескалація палестино-ізраїльського конфлікту може відвернути увагу світової спільноти від України.
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