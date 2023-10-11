Україна отримала $1,15 млрд від США через фонд Світового банку [ Редагувати ]
Україна отримала від США грант у розмірі $1,15 млрд на фінансування видатків державного бюджету через цільовий фонд Світового банку. Про це повідомило Міністерство фінансів України.
Сьогодні, 11 жовтня, до державного бюджету України надійшов грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі 1,15 млрд доларів США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.
Кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
Проект має на меті часткову компенсацію видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. У 2023 році Україна отримала вже $10,9 млрд прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.
Залучене грантове фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету, зокрема на виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій), виплати співробітникам ДСНС та на оплату праці працівників державних органів та педагогічних установ.
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло $22,9 млрд.
Нагадаємо, на початку жовтня делегація МВФ прибула до України для зустрічі з керівництвом країни.
по темі
США працюють передачею Києву заморожених російських активів. Про це заявила спецпредставниця США з питань відновлення економіки України, ексміністр торгівлі Пенні Пріцкер
Україна матиме право на 96,5 млрд євро в рамках Єдиної сільськогосподарської політики ЄС впродовж семи років. Крім того, Україна матиме право на отримання 61 млрд євро з фондів згуртування ЄС, спрямованих на покращення інфраструктури у найбідніших країнах-членах
Делегація Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула в Україну для переговорів із керівництвом країни. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян
Дефіцит державного бюджету на 2024 рік сягатиме 43 мільярди доларів. Українська влада сподівається, що як і цього року, грошима нам допоможуть партнери-донори - США, МВФ та ЄС. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла народна депутатка, членкиня комітету ВР з питань бюджету Леся Забуранна
Декілька республіканців у Палаті представників Конгресу скептично ставляться до ідеї об'єднати запити щодо виділення військової допомоги Україні та Ізраїлю
Бельгія запропонує Україні пакет допомоги на 1,7 млрд євро. У цю суму увійдуть податки з прибутку від заморожених російських активів. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським