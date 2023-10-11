Україна отримала від США грант у розмірі $1,15 млрд на фінансування видатків державного бюджету через цільовий фонд Світового банку. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Сьогодні, 11 жовтня, до державного бюджету України надійшов грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі 1,15 млрд доларів США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Проект має на меті часткову компенсацію видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. У 2023 році Україна отримала вже $10,9 млрд прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.

Залучене грантове фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету, зокрема на виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій), виплати співробітникам ДСНС та на оплату праці працівників державних органів та педагогічних установ.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло $22,9 млрд.

Нагадаємо, на початку жовтня делегація МВФ прибула до України для зустрічі з керівництвом країни.