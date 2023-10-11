Окупанти штурмують Авдіївку та намагаються пробитись до Куп'янська - Євлаш [ Редагувати ]
Одночасно з масованими штурмами в районі Авдіївки росіяни також активізувалися на Лимано-Куп’янському напрямку. Про це LIGA.net повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.
Поки не почалися дощі, вони максимально намагаються акумулювати свої зусилля. Останній кидок, щоб зробити останній ривок перед зимою. Хочуть пробитися до Куп’янська та до річки Оскіл. Але безуспішно. Тактика залишається та сама: вони намагаються акумулювати великі зусилля на маленькій ділянці фронту...
І це саме учора почалося, разом з Авдіївкою.
На Лимано-Куп’янському напрямку протягом доби було 30 бойових атак противника. Росіяни здебільшого прориваються зі сторони Куп’янська. Всі атаки було відбито.
На Бахмутському напрямку активності росіян не фіксується - вони там вони тримають оборону.
Продовжуємо наступальну операцію південніше Бахмута. Просуваємося, маємо успіхи на Андріївському, Кліщіївському напрямках та поблизу Бахмута.
Російська армія РФ намагається взяти Авдіївку в оточення і змусити ЗСУ перекинути резерви на цей напрямок, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.
Окупанти намагаються взяти Авдіївку в оточення і спробувати відтягнути українські резерви на цей напрямок, щоб послабити дії Сил оборони України.
Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 11 жовтня повідомив, що на Авдіївському напрямку захисники відбили 10 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 8 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.
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