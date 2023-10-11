Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн (список) [ Редагувати ]
Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги на $200 млн, який на засіданні "Рамштайн" оголосив міністр оборони США Ллойд Остін.
Новий пакет включає ракети для РЗСВ HIMARS, артилерійські снаряди та протитанкові керовані ракети TOW тощо. Повний список озброєння опублікований на сайті Пентагону.
США передають Україні:
- ракети АІМ-9М для ППО;
- обладнання протидії дронам (c-UAS);
- боєкомплекти для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- засоби радіоелектронної боротьби;
- протитанкові ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси АТ-4;
- стрілецька зброя та понад 16 млн патронів до неї;
- підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
- запасні частини, навчальна амуніція, технічне та інше польове обладнання.
Нагадаємо, на початку жовтня США передали ЗСУ 1,1 млн вилучених у Ірану набоїв калібру 7,62 мм.
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