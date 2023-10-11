Столтенберг розповів про зупинення допомоги Україні від Словаччини [ Редагувати ]
Країни Північноатлантичного альянсу продовжать постачання зброї Україні, незважаючи на рішення Словаччини припинити військову допомогу.
Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Що стосується Словаччини. Там були вибори, є новий уряд. Але я впевнений, що члени НАТО продовжать допомагати Україні, тому що це на користь нашої безпеки", - підкреслив генсек.
Столтенберг також зазначив, що від імені Словаччини має говорити уряд Братислави, а не він.
Нагадаємо, у Словаччині наприкінці вересня відбулися вибори в парламент, на яких перемогла антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем'єра Роберта Фіцо.
При цьому вже 7 жовтня спікер словацького уряду наголосив, що відомство більше не надаватиме Україні військову допомогу.
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