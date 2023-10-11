Нідерланди сьогодні, 11 жовтня, оголосили про передачу Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійшли засоби для розмінування, боєприпаси та дрони.

Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

"Нідерланди знову поставили в Україну товари військового призначення. До комплекту входять дрони, обладнання для розмінування та боєприпаси. Вони вкрай необхідні та підтримують операції українських Збройних сил зі звільнення територій від російських окупантів", - йдеться у заяві.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала, що з урахуванням останньої поставки загальна вартість поставленого обладнання становила 2,1 мільярда євро.

З них майже 1 мільярд євро (993 мільйони євро) припадає на прямі поставки. Це стосується балансової вартості обладнання.

Крім того, наразі передано в дар комерційно придбане військове обладнання на суму 468 мільйонів євро. Решта витрат надходять з різних військових фондів, у які роблять свій внесок Нідерланди.

Зазначається, що Нідерланди передали до фонду понад 100 мільйонів євро. До комплекту допомоги входять гусениці та двигуни для бронетехніки, аварійні мости та обладнання для танків. Крім того, йдеться про обладнання для розмінування.

"За останні тижні українські сили досягли прогресу в боротьбі з добре захищеними російськими постами. Це показує, що в українців є можливість відбити російське вторгнення, якщо ми зможемо надати для цього кошти", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, на початку жовтня США передали ЗСУ 1,1 млн вилучених у Ірану набоїв калібру 7,62 мм.