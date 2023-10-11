Астрологи розповіли, до чого готуватися кожному із зодіакальних знаків у наймістичніший день другого місяця осені - п'ятницю, 13 жовтня.

Овен

Цей день принесе тягар минулого, сьогодення та майбутнього. Астрологи радять відпустити контроль ситуації і віддати все на волю Всесвіту. На стосунки чекають випробування.

Телець

Тельці будуть здатні трансформуватися. Очікуються суттєві зміни у ставленні до власного тіла та стресу. Відносини, які ви хотіли б розвивати, наштовхнуться на непереборну перешкоду.

Близнюки

Близнюкам хотітиметься когось у чомусь переконати, однак зіткнуться із жорстким опором. Варто знайти союзників та зробити свою позицію більш ґрунтовною.

Рак

Будете прагнути допомогти комусь у родині, щоб став на правильний шлях. Зірки радять показати даній людині приклад на собі, щоб не давати поради.

Лев

Бажання перемогти підштовхне використовувати будь-які засоби, проте такий підхід - шлях в нікуди. Краще пошукати союзників, які допоможуть зорієнтуватися у даній ситуації та знайти правильніший шлях.

Діва

Ви знайдете нове джерело доходу. Завдяки чималій енергії ви будете змагатися за досягнення цілі. Зірки радять багато працювати, адже зусилля будуть варті того.

Терези

Виникне бажання конфронтації. З таким обсягом енергії зможете вступити в конфлікт, хоча можливі наслідки. Зірки рекомендують вступати в конфлікти з розумом. Оскільки перемога заради перемоги - це просто порожній звук.

Скорпіон

З'явиться спокуса використати всі здібності, щоб проманіпулювати кимось, щоб хтось виконав те, що бажаєте. Найкращий варіант використання енергії - спрямувати її на творчі здібності та щось видатне. Астрологи радять зосередитися на створенні чогось дійсно значного.

Стрілець

Є загроза сварки з другом. Він може поводитися егоїстично чи не зріло. Однак спроби змінити його поведінку зараз можуть призвести до опору. Зірки радять зробити крок назад.

Козеріг

Вас можуть втягнути у боротьбу з кимось із авторитетних людей. Замість того, щоб вступати у конфлікт, варто подумати, де маєте владу. Не дійте зопалу.

Водолій

Вам захочеться вирушити у подорож. Інакше відчуєте розчарування чи образу на тих, хто заважає таким планам. Замість цього зробіть поїздку реальністю.

Риби

У питанні фінансів - подумайте про довгострокову перспективу, не орієнтуйтеся на миттєву вигоду. Вам захочеться контролювати результати своїх фінансових починань, це загрожує імпульсивними рішеннями та незрозумілими інвестиціями. Вчіться контролювати власні пориви.