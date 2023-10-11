"Довгоочікуваний крок стане реальністю": Зеленський про санкції проти рф [ Редагувати ]
російські алмази невдовзі перестануть потрапляти на європейський ринок. Країни Євросоюзу запровадять відповідні обмеження.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
Глава держави розповів, що обговорив запровадження Бельгією та низкою інших впливових країн процедури, щоб російські алмази не потрапляли на європейський ринок.
"Це удар по прибутках росії. Довгоочікуваний крок стане реальністю", - наголосив Зеленський.
Зазначимо, раніше прем'єр Бельгії Олександр де Кроо заявив, що Євросоюз близький до запровадження санкцій проти російських алмазів.
Зокрема, завершується робота над системою стеження за імпортом алмазів з росії.
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