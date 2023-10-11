Синоптики прогнозують повернення тепла на територію України найближчими днями. Зокрема, відомо про дати з максимальним підвищенням температури повітря.

Про це розповіла синоптикин Наталія Голеня.

За її словами, в країні ближче до кінця тижня очікується підвищення температури, адже в Україну зайде тепла повітряна маса із західної Європи. У зв'язку з цим найвище стовпчик термометра підійматиметься до рівня +18...+23 градусів. Відтак, у вихідні буде переважно тепло.

Дощів цього тижня практично не буде, окрім 12 та 13 жовтня. Тому здебільшого буде суха погода.

12−15 жовтня уночі температура підвищиться, заморозків вже не буде. Очікується від +3 до +8, а згодом від 5 до +10 градусів. Вдень температура буде від +18 до +23 градусів. Наступного тижня можуть поновитися північно-західні та північні процеси, а температурне тло опуститься. Ймовірні опади.

У Києві та області найближчими днями буде практично скрізь сухо. На Київщині нічна температура опуститься до 0…-5, на поверхні ґрунту заморозки. У Києві температура буде близько нуля, від +1 до +3 градусів. Вдень очікується від +10 до +12 градусів.

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