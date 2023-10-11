Нове "бабине літо" в Україні: чого очікувати від погоди [ Редагувати ]
Синоптики прогнозують повернення тепла на територію України найближчими днями. Зокрема, відомо про дати з максимальним підвищенням температури повітря.
Про це розповіла синоптикин Наталія Голеня.
За її словами, в країні ближче до кінця тижня очікується підвищення температури, адже в Україну зайде тепла повітряна маса із західної Європи. У зв'язку з цим найвище стовпчик термометра підійматиметься до рівня +18...+23 градусів. Відтак, у вихідні буде переважно тепло.
Дощів цього тижня практично не буде, окрім 12 та 13 жовтня. Тому здебільшого буде суха погода.
12−15 жовтня уночі температура підвищиться, заморозків вже не буде. Очікується від +3 до +8, а згодом від 5 до +10 градусів. Вдень температура буде від +18 до +23 градусів. Наступного тижня можуть поновитися північно-західні та північні процеси, а температурне тло опуститься. Ймовірні опади.
У Києві та області найближчими днями буде практично скрізь сухо. На Київщині нічна температура опуститься до 0…-5, на поверхні ґрунту заморозки. У Києві температура буде близько нуля, від +1 до +3 градусів. Вдень очікується від +10 до +12 градусів.
Читайте також, п’ятниця 13-те жовтня, що чекає кожен знак зодіаку.
по темі
Погода 8 жовтня буде дощовою та вітряною
Погода 6 жовтня буде місцями з дощами. Синоптики попереджають про можливі грози та шквальні пориви вітру
В Україні до кінця тижня очікується суттєве похолодання та погіршення погоди, а місцями температура вночі опуститься до -3°С
Українцям ще декілька днів можна насолоджуватися більш-менш комфортними температурами, адже вже у неділю, 8 жовтня, очікується досить різке похолодання
Жовтень 2023 року в Україні розпочнеться різким похолоданням, після якого вже не варто очікувати бабиного літа