У межах нового пакету військової допомоги Велика Британія передасть до України засоби для розмінування, запасні частини для ремонту переданого озброєння, засоби захисту критичної інфраструктури, додаткове озброєння та засоби протиповітряної оборони.

Про це пише "Діфенс Експрес".

Наголошується, що Британія не назвала усіх зразків озброєння, загальна вартість яких становить 100 млн фунтів, окрім комплексу протиповітряної оборони MSI-DS Terrahawk Paladin, яка вперше була публічно продемонстрована лише у вересні минулого року.

Зазначена система являє собою класичне рішення боротьби з дронами, коли автоматична гармата об'єднується з цифровою системою управління вогнем, а також радіолокаційною станцією, яка виявляє цілі.

Комплекс виконаний у вигляді платформи, яка може як перевозитись на вантажівці, так і встановлюватись стаціонарно.

Для знищення цілей призначена ланцюгова гармата 30-мм Mk44 Busmaster II, яка може використовувати боєприпаси із програмованим підривом. Розробники декларують, що у випадку їх використання дальність знищення повітряної цілі збільшується з 600-800 метрів до 2 км.

За точність вогню відповідає оптико-прицільна станція SATOS з тепловізором та лазерним далекоміром власної розробки компанії MSI. Система управління вогнем підтримує автосупроводження цілі. Радіолокаційна компонентна MSI-DS Terrahawk Paladin включає чотири РЛС з активними фазованими антенними решітками, що дозволяє вести одночасний огляд на 360 градусів.

Комплексом за допомогою виносних пультів керують двоє військових, один з яких відповідає за огляд цілей, другий - за їх знищення.

Також MSI-DS Terrahawk Paladin включає можливість інтеграції додаткових засобів знищення, наприклад, ракет із напівактивним лазерним наведенням типу APKWS. Таким чином, як вважають у "Діфенс Експрес", ця система, особливо у поєднання із програмованими боєприпасами, є доволі ефективною відповіддю на питання "економічного знищення" іранських БПЛА Shahed-136.

Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні пакет військової допомоги.