У Дністрі рибалка спіймав величезного сома (фото) [ Редагувати ]
Рибалка з Рівненської області спіймав у річці Дністер величезного сома, який важив майже 14 кг.
Про це повідомляють у тематичній групі "Рибалка Рівненщини".
Як зазначається, рибу-гіганта вдалося вполювати на воблер. Вага трофея склала 13,7 кг.
Риболовля відбувалася на території затопленого села Бакота у Кам'янець-Подільскому районі Хмельницької області.
Нагадаємо, у червні в Італії рибалка спіймав найбільшого сома у світі.
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