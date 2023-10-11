Україна зупинилась на хвилину, щоб вшанувати загиблих: як це було в містах

Розпочався день із нової традиції - всеукраїнської хвилини мовчання пам'яті усіх загиблих захисників і захисниць. Вона почалася рівно о 9 ранку у всіх містах країни. Далі - як це було.