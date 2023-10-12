Нічна атака "Шахедів": сили ППО знищили 28 повітряних цілей [ Редагувати ]
Війська рф у ніч з 11 на 12 жовтня здійснили чергову атаку дронами-камікадзе територією України. Сили ППО знищили 28 ворожих повітряних цілей.
Про це повідомляється в Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 12 жовтня противник атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed з північного та південного напрямів – Білгородська область РФ та з мису Чауда (Крим). Усього зафіксовано пуски 33 "Шахедів", - йдеться у повідомленні.
За даними Повітряних сил, ворожі БПЛА летіли у різних напрямках, тому протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести областях України. До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.
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