Війська рф у ніч з 11 на 12 жовтня здійснили чергову атаку дронами-камікадзе територією України. Сили ППО знищили 28 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляється в Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 12 жовтня противник атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed з північного та південного напрямів – Білгородська область РФ та з мису Чауда (Крим). Усього зафіксовано пуски 33 "Шахедів", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, ворожі БПЛА летіли у різних напрямках, тому протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести областях України. До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.