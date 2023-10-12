В Україну йдуть перші заморозки: погода на 12 жовтня [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 12 жовтня, буде по-осінньому прохолодною, але здебільшого сонячною. У деяких областях очікуються перші нічні заморозки та вітер.
За прогнозами синоптиків, сьогодні у більшості областей буде сухо. Вдень невеликий дощ очікується лише на заході та півночі України, а саме у Сумській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень по всій Україні можливі місцями пориви 15-20 м/с.
Вдень температура повітря у середньому буде у межах +13 +18 градусів, а на заході до +24.
У Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях очікують перші нічні заморозки. Синоптики попереджають, що на сході вночі буде найхолодніше.
У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, в області можливі шквали.
Стовпчики термометрів покажуть вдень близько +20, а вночі +7 +9 градусів.
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