Російські війська з РСЗВ обстріляли Сумську область, поранена жінка [ Редагувати ]
Російські війська ввечері 11 жовтня обстріляли Сумську область. Поранена жінка.
Про це повідомляє Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.
11 жовтня російські війська обстріляли 9 громад Сумської області, здійснивши 39 обстрілів.
"Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 286 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська громади", - написано на каналі.
Найбільше постраждала Білопільська громада: здійснено обстріл з міномету (30 вибухи), із гранатомету АГС (59 вибухів), РСЗВ (8 вибухів) та ствольної артилерії (8 вибухів)
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