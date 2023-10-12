Хорватія та Іспанія разом виділять 6,5 млн євро на гуманітарне розмінування України.

Про це повідомляє міністр економіки України Юлія Свириденко.

Про це було оголошено під час Міжнародної конференції донорів з гуманітарного розмінування в Україні, що проходить у Хорватії.

На захід зібралися представники понад 40 країн - міністри оборони та закордонних справ, посли та керівники іноземних організацій. Українську делегацію очолює Юлія Свириденко.

"Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що завтра уряд цієї країни схвалить допомогу в розмірі 5 мільйонів євро на гуманітарне розмінування в Україні", - сказала Свириденко.

Також міністр закордонних справ Європейського союзу та співробітництва Іспанії оголосив, що його країна надасть 1,5 мільйона євро на підтримку гуманітарного розмінування в Україні.

"Я вдячна нашим партнерам за підтримку, адже гуманітарне розмінування - одна з умов відновлення та подальшого економічного зростання нашої країни", - додала вона.