Світ досить швидко наближається до глобальної війни. Наразі є декілька конфліктів (наприклад, в Ізраїлі та Нагірному Карабасі), які, на перший погляд, здаються регіональними, але вони всі пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "Українській правді".

"Це моя суб'єктивна оцінка: за сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які, на перший погляд, здаються регіональними, крім України, але вони всі пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси", - сказав Буданов, відповідаючи на питання, чи стоїмо ми на порозі Третьої світової війни.

На думку керівника ГУР, "все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни".