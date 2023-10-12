Ми досить швидко наближаємося до глобальної війни - Буданов [ Редагувати ]
Світ досить швидко наближається до глобальної війни. Наразі є декілька конфліктів (наприклад, в Ізраїлі та Нагірному Карабасі), які, на перший погляд, здаються регіональними, але вони всі пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси.
Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "Українській правді".
"Це моя суб'єктивна оцінка: за сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які, на перший погляд, здаються регіональними, крім України, але вони всі пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси", - сказав Буданов, відповідаючи на питання, чи стоїмо ми на порозі Третьої світової війни.
На думку керівника ГУР, "все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни".
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