ДРГ росіян намагалася прорватися у Сумській області [ Редагувати ]
Диверсійна розвідувательна група окупантів намагалась прорватися через кордон України в Сумській області та потрапити до об'єкта критичної інфраструктури. Отримавши відсіч росіяни відійшли з втратами.
Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Сьогодні опівночі в ході виконання завдань на спостережному посту, бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, було виявлено диверсійну розвідувальну групу противника з 8 чоловік", - розповів він.
За його словами, диверсанти перетнули державний кордон України та рухались в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури.
"По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами", - додав генерал.
Понісши бойові втрати диверсійна група відійшла у бік державного кордону.
"Втрати серед українських військовослужбовців відсутні", - констатував Наєв.
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