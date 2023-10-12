Диверсійна розвідувательна група окупантів намагалась прорватися через кордон України в Сумській області та потрапити до об'єкта критичної інфраструктури. Отримавши відсіч росіяни відійшли з втратами.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Сьогодні опівночі в ході виконання завдань на спостережному посту, бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, було виявлено диверсійну розвідувальну групу противника з 8 чоловік", - розповів він.

За його словами, диверсанти перетнули державний кордон України та рухались в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури.

"По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами", - додав генерал.

Понісши бойові втрати диверсійна група відійшла у бік державного кордону.

"Втрати серед українських військовослужбовців відсутні", - констатував Наєв.