У Львові затопило центр міста через прорив водопровідної мережі [ Редагувати ]
У Львові сталася аварійна ситуація на водопровідній мережі, і через прорив конструкції деякі локації на проспекті Свободи залило водою.
Про це повідомляє Львівська міська рада.
Інцидент стався вранці у четвер, 12 жовтня. На місці НП ведуться аварійні роботи з ліквідації витоку.
"Подачу води у центрі міста відключили. Також можливі ускладнення руху транспорту на цій частині дороги", - розповіли у міськраді.
Завершити роботи та відновити водопостачання хочуть до 17:00.
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