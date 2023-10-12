Шмигаль назвав необхідну суму міжнародної допомоги Україні на 2024 рік [ Редагувати ]
Україні у 2024 році потрібно близько 42 млрд доларів зовнішнього фінансування, аби покрити дефіцит державного бюджету.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє прес-служба уряду.
"Завдяки підтримці міжнародних партнерів нам вдалося стабілізувати ситуацію. Водночас дефіцит державного бюджету цього року складе близько 20%. Наступного року - 21% ВВП. Аби повністю покрити цей дефіцит бюджету нам буде необхідно залучити зовнішнє фінансування на суму близько 42 млрд доларів", - сказав він під час щорічних осінніх зборів МВФ та Світового банку.
За його словами, це дозволить уряду виконувати основні соціальні зобов’язання: виплачувати пенсії, зарплати лікарям та вчителям, допомагати тим, кому росія зруйнувала домівки.
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