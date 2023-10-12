Військово-морські сили ЗСУ підтвердили пошкодження корабля "Павло Державін" Чорноморського флоту РФ в районі тимчасово окупованого Севастополя у Криму цієї ночі. Раніше про атаку на судно повідомляли у мережі.

Про це повідомляє спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в коментарі "Радіо Свобода".

"Ми офіційно можемо підтвердити: цей корабель отримав пошкодження" - сказав він.

Разом з цим офіцер не уточнив, яким чином це могло статися.

"Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є... Безвідносно того, яким чином. Це можна розцінювати як черговий натяк на те, що російським окупантам саме час покинути наш Севастополь", - наголосив Плетенчук.