Через напад ХАМАС на Ізраїль зросла кількість українців, які загинули. Станом на ранок 12 жовтня відомо про сімох жертв атаки бойовиків.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл", - йдеться у повідомленні.

Крім того, дев’ять українців отримали поранення. Також ще дев’ять громадян України вважаються зниклими безвісти. За словами представника відомства, українське посольство взаємодіє із ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих.

Ніколенко також повідомив, що понад тисячу українських громадян звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси. Дипломати готують на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс до Румунії. Крім того, близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа. Втім, через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня розпочалася нова війна на Близькому Сході. Бойовики руху ХАМАС випустили тисячі ракет по території Ізраїлю, увійшли до прикордонних населених пунктів країни, вбили сотні людей (переважно цивільних) і взяли в заручники більше ста ізраїльтян (як цивільних, так і військових).

У відповідь армія Ізраїлю почала обстрілювати Сектор Газа: лише в ніч проти 9 жовтня ізраїльські ракети вдарили більш ніж по 500 цілям.