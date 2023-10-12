"Тримаємо позиції": Зеленський зробив заяву про Авдіївку [ Редагувати ]
На тлі загострення на фронті президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ тримають позиції довкола Авдіївки.
Про це глава держави написав у мережі 12 жовтня, додавши фото авторства Олега Пальчика з Авдіївського напрямку.
"Авдіївка. Тримаємо позиції. Саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна. Маємо всі про це пам’ятати", – наголосив Зеленський у короткому дописі.
Нагадаємо, 10 жовтня стало відомо про загострення бойових дій на північ від Авдіївки на Донеччині, російські війська почали активно штурмувати та збільшили кількість обстрілів. Ситуація навколо Авдіївки на ранок 12 жовтня напружена, але контрольована ЗСУ. Українські війська відбили російські атаки і не втратили жодної позиції.
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