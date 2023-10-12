Український продюсер Вадим Лисиця розповів, що нещодавно він бачився зі співаком Віталієм Козловським, який захищає Україну на фронті. Після цього він дізнався, що частину військової зарплати, які отримує артист, у нього забирають. Це робить нібито колишній продюсер Козловського Ігор Кондратюк.

Сьогодні співак Віталій Козловський розповів деталі скандалу.

"Зараз несеться багато новин з приводу цього і в силу купи домислів і вигадок, якими це обросло, вважаю за потрібне прокоментувати: Суди і виконавчі провадження з колишнім продюсером тривають понад 10 років.

Ці суди - НЕ наслідок порушення якогось контракту. НЕ наслідок того, що я був винен гроші або в мене їх вклали, а я не повернув. Я пішов, не будучи винним ні копійки", - пише Козловський в Instagram.

За його словами, борги виникли вже після.

"Коли на концертах заспівав свої пісні, емоційно піддавшись закликам багатотисячної публіки, яка цих пісень чекала. Права на них, як не дивно, належали продюсеру. Бо коли співпрацювали, я на тотальній довірі підписував будь-які папери з напуттям: «Твоя справа співати. Документи це просто формальність, підписуй, а по-людськи ми завжди домовимось». От я і був впевнений, що порозуміємось і дійдемо з ним згоди. Принаймні, я не раз був ініціатором пропозиції зустрітись, обговорити і знайти рішення. Від зустрічей Кондратюк категорично відмовлявся.

Наслідок - судові позови проти мене за порушення авторських прав. Вже 1 мільйон гривень я сплатив. Потім полетіли нові позови. Зараз маю сплатити ще 2 мільйони", - додав співак.

Від повідомив, що сьогодні військова частина відраховує від його грошового забезпечення (зарплати) відсоток на погашення виконавчих проваджень.

"І на користь Кондратюка, і на штраф в держбюджет. Проваджень декілька, тому після всіх відрахувань від зарплати лишається десь половина, яку я мав би отримувати. Але і цей залишок, потрапивши на мою картку, одразу блокується і списується виконавчою службою майже повністю (всі скріни цих стягнень я маю).

Усвідомлення цього на передовій сприймається зовсім інакше, ніж на цивілці. Бо велику кількість потреб ми з хлопцями закривали терміново самі, скидаючись. У кого рідні на війні, мене зрозуміють. Мусив розвести руками і пояснювати ситуацію своїм, бо скидатись було вже нічим", - каже Козловський.

Козловський розповідає, що до Кондратюка звернулись з листом з проханням призупинити стягнення на час проходження військової служби. Відповідь була така, що перебування на службі не заважає продовжити стягнення.

"Я не збираюся жалітися, спекулювати статусом військового і говорити пафосні речі про те, що мені мають забути ці гроші. Співчуття мені не треба, бо історія не про це. Якщо суд постановив, що я їх маю сплатити - я буду сплачувати. Знаю, що моя ситуація не унікальна. Чимало військових стикаються з блокуванням карток і зняттям коштів. Були б справедливими зміни в законодавстві, які дозволять не «душити» військових стягненнями на час війни. А тимчасово призупинити їх і продовжити вже після. Бо наскільки непосильно це поєднувати - зрозуміють лише ті, хто сам або чиї близькі служать. Я вдячний всім, хто підтримав мене у цій ситуації і тим, хто допомагає закривати великий список потреб. Ви наш міцний тил", - додав співак.