У Повітряних силах показали кадри нічної роботи ППО на півдні України [ Редагувати ]
В ніч на 12 жовтня російські війська в черговий раз атакували південь України дронам-камікадзе Shahed. У Повітряних силах показали кадри роботи нашої ППО.
Про це повідомляє в Telegram командувач Повітряних сил ЗСУ Миколиа Олещук.
"Бойова робота протиповітряної оборони на півдні України уночі 12 жовтня. Дякую усім, хто забезпечив результат!", - написав Олещук під відео.
по темі
Ігнат в ефірі телемарафону заявив про те, що захист енергетичного сектора, стратегічних об'єктів і критичних інфраструктурних об'єктів має велике значення для забезпечення стабільності та безпеки країни
Під час атаки ворожих "шахедів" в ніч на четвер, 5 жовтня, Повітряні сили України використовували, зокрема, ППО "Нева"
У ніч на вівторок, 3 жовтня, російські окупанти провели атаку на Україну за допомогою 31 ударних дронів-камікадзе "Shahed" та використали крилату ракету "Іскандер-К"
Посилення української системи ППО передбачає не лише збільшення кількості передових систем і ракет до них
У ніч на 1 жовтня, під час черговий терористичних ударів росії по території України, протиповітряна оборона знищила 16 ударних БпЛА типу Shahed-131/136