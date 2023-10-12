СБУ викрила понад 2 тисячі державних зрадників з початку війни - WSJ [ Редагувати ]
Для перемоги України у війні, розв’язаній росією, критично важливим є знешкодження зрадників. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.
The Wall Street Journal розповіла, як Україна протистоїть російським спецслужбам.
"Російська агентура раніше розросталась в Україні, немов ракові клітини. Сьогодні СБУ схожа на хірурга, який очищує українську землю від зрадників та шпигунів", - сказав голова Служби безпеки Василь Малюк.
Він додав, що одним з основних завдань агентів рф є збір інформації про військові об'єкти, в тому числі військові бази та склади боєприпасів.
WSJ підкреслила, що для перемоги України у війні з росією критично важливим є знешкодження зрадників.
Як пише впливове американське видання, часто зрадники працюють за гроші, але іноді їх вербують, застосовуючи тортури або погрози на окупованих територіях. Серед затриманих Службою безпеки: навідники російських ракет на українські воєнні та енергооб’єкти, високопосадовці, які працювали на росію, а також ті, хто хотів допомогти росії ліквідувати президента Зеленського.
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