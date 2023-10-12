"Одного із загиблих встановили по 20-ти частинах тіла": кількість загиблих у селі Гроза зросла [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У селі Гроза Харківської області знову зросла кількість загиблих від ракетного удару російських окупантів 5 жовтня.
Про це 12 жовтня повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"59 людей вбили росіяни прямим влучанням Іскандеру в селі Гроза. Всі жертви – місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі - цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь", - написав він.
Нині відомо, що 19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. За слвовами Клименка, криміналісти поліції 6 діб цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів.
"Одного із загиблих - 60-річного чоловіка - криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла. Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів", - розповів міністр.
Він наголосив, що слідчі та криміналісти поліції Харківщини провели колосальну та безпрецедентну роботу, зокрема завдяки сучасним мобільним ДНК-лабораторіям.
"Без них на процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло би близько року", - додав Клименко.
Нагадаємо, російські окупанти 5 жовтня завдали удару по селу Гроза Куп'янського району - це було наймасовіше вбивство мирних мешканців на Харківщині. росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки за військовим, який був родом із цього села.
СБУ встановила, що навели російський "Іскандер" на село двоє місцевих жителів брати Володимир та Дмитро Мамони. Під час окупації перейшли на бік рф, а після звільнення населеного пункту втекли до країни-агресорки.
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