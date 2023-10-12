Єрмак назвав причину загострення ситуації в Авдіївці [ Редагувати ]
російські окупанти накопичують резерви, щоб переходити в наступ на деяких ділянках, з метою відтягнути додаткові сили української армії. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Війна дуже динамічна. Ворог накопичує резерви, щоб переходити в наступ на деяких ділянках, з метою відтягнути додаткові сили нашої армії. На інших напрямках Сили оборони продовжують рух вперед. Боротьба з багатомільйонним злом ніколи не буває простою. Вона вимагає зброї, підготовки, стратегії", - написав Єрмак у Telegram.
Він зазначив, що Україна розуміє російські цілі.
"І щодня мільйони українців працюють над тим, щоб ламати плани ворога, відбивати атаки, йти вперед. Саме єдність і боротьба дозволяють нам зламати ключовий план росіян - знищення нашої нації", - повідомив Єрмак.
Нагадаємо, російські війська активізувались на Авдіївському напрямку, інтенсивно обстрілюючи позиції Сил оборони України з різного виду озброєння.
В Генштабі повідомляли, що українські воїни тримають оборону на Авдіївському напрямку, відбиваючи десятки атак противника.
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