Зеленський провів засідання Ставки: подробиці [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський провів тривале засідання Ставки верховного головнокомандувача.
"Три ключові питання. Перше – фронт. Доповіді командувачів – Залужний, Сирський, Тарнавський. Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед", - повідомив президент.
Друге – українське виробництво зброї та техніки, постійне нарощування обсягів.
"Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі", - зазначив Зеленський.
Також окреме доручення отримав віцепрем’єр-міністр Федоров та міністр оборони Умєров – максимальна цифровізація постачання для сил оборони.
"Повна підзвітність і контроль – наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації. Третій пункт – ситуація на Близькому Сході. Комплексний аналіз від голови Служби зовнішньої розвідки Литвиненка. Враховуємо всі чинники, дбаємо про інтереси наших громадян у регіоні та працюємо з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо, російські війська активізувались на Авдіївському напрямку, інтенсивно обстрілюючи позиції Сил оборони України з різного виду озброєння.
В Генштабі повідомляли, що українські воїни тримають оборону на Авдіївському напрямку, відбиваючи десятки атак противника.
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