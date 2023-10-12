У "Дії" анонсували нову послугу з продажу авто [ Редагувати ]
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про наміри запустити бета-тестування сервісу для купівлі та продажу автомобілів у мобільному застосунку державних послуг "Дія".
Ця ініціатива спрямована на спрощення та зручність процедури купівлі та продажу автомобілів, використовуючи інтерактивний мобільний додаток для цього. Запуск бета-тестування покликаний визначити ефективність та сприйняття сервісу користувачами та виявити можливість його вдосконалення перед широким впровадженням.
В нас багато попереду революційних послуг. Зараз у нас в бета-тесті можливість купити, продати автомобіль через "Дію". Без центру МВС, без "бігунків", які за тисячі гривень пропонують купити місце у черзі. Можливість в кілька кліків продати, купити автомобіль у "Дії".
З початку року до вересня 2023 року в Україні спостерігається значне збільшення попиту на нові легкові автомобілі. За цей період українці придбали майже 44 тисячі нових легкових авто, що на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лише у вересні було придбано 5,7 тисяч нових легкових автомобілів, що свідчить про зростання попиту. В порівнянні з вереснем 2022 року попит на нові легковики зріс на 67%. Таке збільшення попиту може бути спричинене різними факторами, включаючи покращення економічних умов та підвищення споживчої активності населення.
Нагадаємо, раніше "Подробиці" писали про те, як отримати компенсацію за знищене окупантами житло.
по темі
Пілот команди Red Bull, голландський автогонщик Макс Ферстаппен втретє у кар'єрі став чемпіоном "Формули-1", після того, як фінішував другим у спринтерській гонці Гран-прі Катару
З 5 жовтня українці матимуть можливість передавати показники лічильника за спожитий газ різними способами, включаючи чатботи, СМС, автоматичний режим та інші
Болгарія заборонила в'їзд автомобілів з російськими номерами. Заборона поширюватиметься як на легкові машини, так і на вантажівки, заявив голова болгарської прикордонної поліції Антон Златанов
Митниця Литви висунула нову вимогу до власників автомобілів з російськими номерами: машини, які потрапили до країни до набуття чинності заборони на в'їзд (11 вересня 2023 року), мають бути вивезені з території республіки та Євросоюзу
Молодик у жовтні 2023 року відзначається особливим подією - сонячним затемненням