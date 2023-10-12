Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про наміри запустити бета-тестування сервісу для купівлі та продажу автомобілів у мобільному застосунку державних послуг "Дія".

Ця ініціатива спрямована на спрощення та зручність процедури купівлі та продажу автомобілів, використовуючи інтерактивний мобільний додаток для цього. Запуск бета-тестування покликаний визначити ефективність та сприйняття сервісу користувачами та виявити можливість його вдосконалення перед широким впровадженням.

В нас багато попереду революційних послуг. Зараз у нас в бета-тесті можливість купити, продати автомобіль через "Дію". Без центру МВС, без "бігунків", які за тисячі гривень пропонують купити місце у черзі. Можливість в кілька кліків продати, купити автомобіль у "Дії".

З початку року до вересня 2023 року в Україні спостерігається значне збільшення попиту на нові легкові автомобілі. За цей період українці придбали майже 44 тисячі нових легкових авто, що на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лише у вересні було придбано 5,7 тисяч нових легкових автомобілів, що свідчить про зростання попиту. В порівнянні з вереснем 2022 року попит на нові легковики зріс на 67%. Таке збільшення попиту може бути спричинене різними факторами, включаючи покращення економічних умов та підвищення споживчої активності населення.

Нагадаємо, раніше "Подробиці" писали про те, як отримати компенсацію за знищене окупантами житло.