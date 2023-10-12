Заява старшого військового радника делегації Великої Британії в ОБСЄ, Ніколаса Окотта, про можливу атаку росії на цивільні судна в Чорному морі та закладання вибухових пристроїв на підходах до українських портів є серйозним попередженням. Це підкреслює необхідність підвищеної безпеки для всіх суден, що перебувають у регіоні Чорного моря. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Такі дії можуть створити серйозну загрозу для морської безпеки та можуть призвести до потенційних інцидентів та загрози для життя та здоров'я екіпажів суден. У випадку будь-яких підозрілих обставин або загрози, капітани суден повинні негайно повідомляти відповідні морські органи та міжнародні установи та дотримуватися вимог безпеки та міжнародних норм навігації.

Рішення Великої Британії і інших міжнародних партнерів дотримуватися суворих стандартів морської безпеки та міжнародного права також є важливим для попередження можливих інцидентів і забезпечення безпеки судноплавства в регіоні.

Під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ Окотт сказав:

росія продовжує витрачати величезні ресурси на свою саморуйнівну війну. Чим довше росія воює, тим більше вона втрачає і тим слабшає. росія зазнала майже 200 тисяч втрат і 50 тисяч її солдатів було вбито.

За його словами, попри це, росія продовжує "цю огидну з моральної точки зору кампанію".

Дипломат нагадав, що минулого місяця британська розвідка розсекретила дані, згідно з якими солдати рф хотіли вдарити ракетами по вантажному судну в українському порту.

Минулого тижня Велика Британія розсекретила нові розвіддані, які свідчать про те, що росія може продовжувати атаки на цивільне судноплавство, зокрема, закладаючи вибухові пристрої на підходах до українських портів.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що світ досить швидко наближається до глобальної війни. Наразі є декілька конфліктів (наприклад, в Ізраїлі та Нагірному Карабасі), які, на перший погляд, здаються регіональними, але вони всі пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси.