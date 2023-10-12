В Україні розпочинається опалювальний сезон 2023-2024. Через похолодання цього тижня в Києві та ще низці міст вирішили увімкнути опалення в лікарнях, школах, дитсадках. Батареї в житлових будинках поки залишаються холодними, але регіони визначилися з термінами централізованої подачі тепла.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: сайт КМДА, пресслужба Львівської міської ради, публікації "Суспільне. Новини", сторінки Житомирської та Ужгородської міських рад у Facebook, телеграм-канал "Миколаївобленерго", Facebook-сторінка мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Опалювальний сезон в різних містах України запускається поступово та відповідно до погодних умов, а також враховуючи потреби різних соціальних об'єктів. В першу чергу опалення подається в школи, дитячі садки, лікарні та інші об'єкти соціальної інфраструктури, а потім починається підключення житлових будинків за умови відповідної погоди.

Ключові моменти щодо запуску опалення в окремих містах України:

Київ : Опалювання розпочалося 9 жовтня, спочатку в соціальних установах, і надалі буде включатися в житлових будинках, якщо температура не перевищує +8 градусів за Цельсієм протягом 3 діб.

: Опалювання розпочалося 9 жовтня, спочатку в соціальних установах, і надалі буде включатися в житлових будинках, якщо температура не перевищує +8 градусів за Цельсієм протягом 3 діб. Львів : Опалення вже надано 10 об'єктам, і житловий сектор буде підключено за погодними умовами.

: Опалення вже надано 10 об'єктам, і житловий сектор буде підключено за погодними умовами. Тернопіль : Запуск опалення почався 10 жовтня для пологових будинків, дитячих лікарень та поліклінік.

: Запуск опалення почався 10 жовтня для пологових будинків, дитячих лікарень та поліклінік. Харків : Харків повністю готовий до опалювального сезону і буде підключати опалення, коли це вимагатимуть погодні умови.

: Харків повністю готовий до опалювального сезону і буде підключати опалення, коли це вимагатимуть погодні умови. Одеса : Планує подачу тепла з 1 листопада за відповідних температурних умов.

: Планує подачу тепла з 1 листопада за відповідних температурних умов. Житомир : Дошкільні, шкільні заклади та заклади охорони здоров'я планують підключати з 16 жовтня. Житловий сектор буде опалюватися за погодними умовами.

: Дошкільні, шкільні заклади та заклади охорони здоров'я планують підключати з 16 жовтня. Житловий сектор буде опалюватися за погодними умовами. Кривий Ріг : Починаючи з 16 жовтня, опалювання розпочнеться в школах, дитячих садках та лікарнях.

: Починаючи з 16 жовтня, опалювання розпочнеться в школах, дитячих садках та лікарнях. Черкаси : Опалення отримали перинатальний центр та інші медичні установи.

: Опалення отримали перинатальний центр та інші медичні установи. Ужгород : Запуск опалення почався 11 жовтня в соціальних та культурних установах.

: Запуск опалення почався 11 жовтня в соціальних та культурних установах. Миколаїв : Запуск опалення можливий з 1 листопада відповідно до температурних умов.

: Запуск опалення можливий з 1 листопада відповідно до температурних умов. Суми : Житловий сектор буде опалюватися за погодними умовами після стійкого зниження температури.

: Житловий сектор буде опалюватися за погодними умовами після стійкого зниження температури. Івано-Франківськ: Медичні заклади вже мають опалення, житловий сектор буде підключатися згідно з погодними умовами.

Опалювальний сезон в кожному місті регулюється місцевими владами.

Нагадаємо, раніше Донецька ОВА назвала міста, де взимку не буде опалення.