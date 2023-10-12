Де в Україні стартував опалювальний сезон [ Редагувати ]
В Україні розпочинається опалювальний сезон 2023-2024. Через похолодання цього тижня в Києві та ще низці міст вирішили увімкнути опалення в лікарнях, школах, дитсадках. Батареї в житлових будинках поки залишаються холодними, але регіони визначилися з термінами централізованої подачі тепла.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: сайт КМДА, пресслужба Львівської міської ради, публікації "Суспільне. Новини", сторінки Житомирської та Ужгородської міських рад у Facebook, телеграм-канал "Миколаївобленерго", Facebook-сторінка мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
Опалювальний сезон в різних містах України запускається поступово та відповідно до погодних умов, а також враховуючи потреби різних соціальних об'єктів. В першу чергу опалення подається в школи, дитячі садки, лікарні та інші об'єкти соціальної інфраструктури, а потім починається підключення житлових будинків за умови відповідної погоди.
Ключові моменти щодо запуску опалення в окремих містах України:
- Київ: Опалювання розпочалося 9 жовтня, спочатку в соціальних установах, і надалі буде включатися в житлових будинках, якщо температура не перевищує +8 градусів за Цельсієм протягом 3 діб.
- Львів: Опалення вже надано 10 об'єктам, і житловий сектор буде підключено за погодними умовами.
- Тернопіль: Запуск опалення почався 10 жовтня для пологових будинків, дитячих лікарень та поліклінік.
- Харків: Харків повністю готовий до опалювального сезону і буде підключати опалення, коли це вимагатимуть погодні умови.
- Одеса: Планує подачу тепла з 1 листопада за відповідних температурних умов.
- Житомир: Дошкільні, шкільні заклади та заклади охорони здоров'я планують підключати з 16 жовтня. Житловий сектор буде опалюватися за погодними умовами.
- Кривий Ріг: Починаючи з 16 жовтня, опалювання розпочнеться в школах, дитячих садках та лікарнях.
- Черкаси: Опалення отримали перинатальний центр та інші медичні установи.
- Ужгород: Запуск опалення почався 11 жовтня в соціальних та культурних установах.
- Миколаїв: Запуск опалення можливий з 1 листопада відповідно до температурних умов.
- Суми: Житловий сектор буде опалюватися за погодними умовами після стійкого зниження температури.
- Івано-Франківськ: Медичні заклади вже мають опалення, житловий сектор буде підключатися згідно з погодними умовами.
Опалювальний сезон в кожному місті регулюється місцевими владами.
Нагадаємо, раніше Донецька ОВА назвала міста, де взимку не буде опалення.
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