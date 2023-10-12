У четвер, 12 жовтня, екс-прем’єр-міністру України Миколі Азарову і двом його поплічницям повідомили про підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За інформацією слідства, Азаров створив Telegram-канал, на якому розміщувалися матеріали пропагандистського характеру з наративами, що відповідають поглядам кремля. Адмініструванням каналу займаються дві особи, які координували інформаційну пропагандистську діяльність Азарова в Telegram, на його сторінці в забороненій в Україні соціальній мережі та російських ЗМІ. Вони організовували інтерв'ю та коментарі для російських ЗМІ.

Одна з підозрюваних виявилася чинним державним службовцем, яка наразі обіймає посаду начальника організаційного відділу в райдержадміністрації у Києві, а інша колишня співробітниця тієї ж райдержадміністрації та залишила Україну для перебування на території російської федерації.

Слідство також наголосило, що підозрювані не припинили допомагати російській пропаганді навіть після початку повномасштабного вторгнення.

Проведені судові психолого-лінгвістичні експертизи опублікованих матеріалів підтверджують факти протиправної діяльності підозрюваних.

Ця інформація свідчить про те, що дії Азарова та його співробітників можуть бути розцінені як пропагандистська діяльність на користь росії, що порушує законодавство України.

На підставі зібраних доказів Азарову повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч.2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч.2 ст.28 та ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);

ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч.2 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Двом його помічницям підозра оголошена за статтями:

ч.2 ст.28 та ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);

ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч.2 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання посадовиці РДА запобіжного заходу.

Нагадаємо, що СБУ викрила понад 2 тисячі державних зрадників з початку війни.