США ввели нові санкції через порушення цінової стелі під час продажу російської нафти. Деталі та обсяг цих санкцій не зазначені в наданих відомостях. Такі санкції можуть включати заборону або обмеження на торгівлю з певними російськими компаніями або особами, а також замороження активів чи інші обмеження.

Це один із заходів, які Сполучені Штати вживають у відповідь на різні аспекти діяльності росії, включаючи її поведінку на міжнародному ринку енергоресурсів. Санкції можуть бути використані для стимулювання змін у політиці та діяльності росії, які не відповідають міжнародним стандартам чи інтересам інших держав.

Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує санкції щодо двох організацій та ідентифікує як заблоковане майно два судна, що користувалися послугами постачальників послуг коаліції та перевозили російську сиру нафту за ціною, що перевищує узгоджену межу цін.

Зазначається, що це підкреслює прихильність Міністерства фінансів США та його міжнародних партнерів до відповідального скорочення нафтових прибутків російського уряду та обмеження російської військової машини.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеймо повідомив, що сьогоднішні дії демонструють нашу постійну прихильність скороченню ресурсів росії для її війни проти України та забезпеченню дотримання цінового ліміту.

Хто потрапив під санкції

"СКФ Примор'я" - танкер;

Lumber Marine SA - компанія з ОАЕ;

YasaGolden Bosphorus - танкер;

Ice Pearl Navigation Corp - компанія з Туреччини.

"СКФ Примор'я" та "YasaGolden Bosphorus" обвинувачують в перевезенні сирої нафти за цінами, що перевищують обмеження на ціни на нафту. Як наслідок, майно та інтереси цих компаній та осіб, пов'язаних з ними, які перебувають у Сполучених Штатах або перебувають під контролем громадян США, буде заблоковано. Заборони також можуть включати заборону на проведення фінансових операцій або торгівлю з цими компаніями.

Нагадаємо, Британія хоче зберегти санкції, поки рф не виплатить Україні компенсації та репарації.