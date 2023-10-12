Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що громадян України не можуть евакуювати з Сектору Гази, оскільки не працюють пункти пропуску на кордоні з Єгиптом та Ізраїлем. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

На жаль, евакуація не почалася, оскільки єдиний пункт пропуску на Єгипет "Рафах" залишається закритим і впливу на це ми не маємо, як і не мають інші посольства.

З боку української сторони все готове, співробітники посольства в Єгипті готові зустріти громадян у будь-який час, перевірити їхні документи, а за потреби - поновити. До того ж, Україна передала та погодила списки з єгипетською стороною.

Проблема в тому, що йде фактично такий пінг-понг - єгиптяни кажуть: ХАМАС з боку сектору Гази не пускає, а ХАМАС - що єгиптяни не пускають. Де правда - незрозуміло.

Він повідомив, що близько 220 українців, які наразі перебувають у Секторі Гази, погодились на евакуацію. При цьому їхня кількість постійно збільшується, повідомив Корнійчук.

За його словами, по допомогу з евакуацією своїх громадян до України також звертаються інші посольства, зокрема Молдови.

У нас інфраструктура готова, але це, на жаль, не тільки від нас залежить. Як тільки буде розблокований цей пункт пропуску чи пункт пропуску в бік Ізраїлю, ми людей вивеземо.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня розпочалася нова війна на Близькому Сході. Бойовики руху ХАМАС випустили тисячі ракет по території Ізраїлю, увійшли до прикордонних населених пунктів країни, вбили сотні людей (переважно цивільних) і взяли в заручники більше ста ізраїльтян (як цивільних, так і військових).

У відповідь армія Ізраїлю почала обстрілювати Сектор Газа: лише в ніч проти 9 жовтня ізраїльські ракети вдарили більш ніж по 500 цілям.