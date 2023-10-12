У четвер, 12 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21 ОМБр Дібров Сергій розповів про ситуацію на фронті на своїй ділянці.

Фронт від Лимана до Куп'янська дуже довгий. Є певні сектори, які тримають різні бригади. На нашому секторі ми поки бачимо таке невеличке пожвавлення, але активних бойових дій ми не бачимо. Це зрозуміло. У ворога не вистачить сил наступати на всьому цьому секторі, він визначив для себе пріоритетні якісь напрямки. Певні ми вже розуміємо та концентрує там усі свої сили й засоби.

"Тому ми наразі не бачимо якоїсь дуже-дуже великої активності на нашому секторі, нашої бригади", - додав він.

Він також розповів, чому окупанти вирішили активізувати свою діяльність саме восени.

Тут можна робити лише припущення. Військова наука каже, що для успішного наступу треба знайти для себе один напрямок для головного удару, другий - для другорядного. ....Скоріш за все, зараз буде спроба активізуватись на деяких ділянках...десь більш активно будуть діяти, десь менш, щоб дезорієнтувати нас, щоб були питання, де головний напрямок удару, де другорядні, а де ложні.

Нагадаємо, Зеленський провів засідання Ставки.