рф масовано обстріляла Донецьку область [ Редагувати ]
У четвер, 12 жовтня, окупанти обстріляли населені пункти Донецької області. Унаслідок ворожих атак загинуло двоє людей, серед них дитина. Також постраждало семеро людей. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Окупанти здійснили ракетні удари по селу Багатир Волноваського району. Від влучання засобів ураження загинув 11-річний хлопчик, а його 6-річний брат отримав поранення тулуба.
Їхню 31-річну матір госпіталізували з множинними рваними ранами.
- Окупанти обстріляли Авдіївку, внаслідок чого осколкові поранення дістали чоловік 58 років і 61-річна жінка.
- Під ворожим вогнем опинилося і село Галицинівка Покровського району. Там унаслідок розривів снарядів дістали тілесні ушкодження чоловік 32-х та жінка 62-х років.
- Місто Гірник Покровського району також потрапило під обстріл. Від влучень російських боєприпасів загинула 44-річна жінка. Її 24-річний зять отримав травми.
Правоохоронцями розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни
Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених Збройними силами рф.
Нагадаємо, що російські війська з РСЗВ обстріляли Сумську область, поранена жінка.
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