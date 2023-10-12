У ГУР розкрили нові деталі висадки в Криму [ Редагувати ]
У четвер, 12 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів про те, що у наслідок висадки бійців ГУР в окупованому Криму 4 жовтня стався жорстокий бій, на жаль один український військовий потрапив у полон до росіян.
Нових даних ми оприлюднювати не будемо, але так, можемо підтвердити, що є втрати, в тому числі є полонений, і втрати неспівмірні із втратами противника.
Він також зазначив, що на превеликий жаль, але це реальність. Деокупація українських територій пов'язана із жертовністю і жертвами наших оборонців і захисників. В даній ситуації мова йде про спецпризначенців і в ГУР можуть підтвердити, що Україна зробить все можливе для того, щоб обов'язково кожен полонений український захисник повернувся додому.
Над цим працює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і зрештою вся команда Сил безпеки і оборони. Україна продовжить і далі робити все для того, щоби деокупувати наші території і повернути землі та людей.
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