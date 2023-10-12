"Терористів знищують на місці": військовий експерт про ситуацію в Ізраїлі [ Редагувати ]
У четвер, 12 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовий експерт Сергій Ауслендер розповів про актуальну ситуацію, яка складається в Ізраїлі.
Зараз на півдні триває ще зачистка, тому що, судячи з усього, проникла дуже велика кількість терористів, і якась кількість із них досі може перебувати на ізраїльській території. Їм вдалося розосередитися на такій великій площі. Їх шукають, знаходять, тривають спроби прориву через кордон і морем, і сушею. Але армія вже взяла кордон під контроль і ці спроби припиняються. Там терористів знищують на місці.
"У Газі зараз триває повітряний етап операції. Армія зараз там знищує буквально все, що має стосунок до ХАМАСу. Йдеться не тільки про військову інфраструктуру, тому що там все має відношення до ХАМАСу...банки, в яких ХАМАС отримував гроші, бензоколонки, на яких він заправляв свої автомобілі. Буквально все, тільки лікарні поки що не чіпають. Хоча всі знають, що під госпіталем Шифи - це головний госпіталь у Газі, знаходиться головний бункер ХАМАС. Але лікарні не чіпаємо", - додав він.
по темі
Олег Ніколенко розповів про ситуацію в Ізраїлі та скільки українців постраждали, були врятовані чи зникли безвісти під час трагічних подій
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про початок масштабної операції проти центрів терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Гази
Речник Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі заявив, що Ізраїль повернув під контроль всі райони, на його території наразі немає бойових дій
Трагедія, що розгорнулася на фестивалі миру в населеному пункті Рейм на кордоні Ізраїлю та Сектора Газа, є справжньою катастрофою, яка стала свідченням страшного військового конфлікту в цьому регіоні
Політична та гуманітарна ситуація в регіоні залишається складною, і міжнародні спільноти продовжують слідкувати за розвитком подій та шукати шляхи для забезпечення миру та стабільності