У четвер, 12 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовий експерт Сергій Ауслендер розповів про актуальну ситуацію, яка складається в Ізраїлі.

Зараз на півдні триває ще зачистка, тому що, судячи з усього, проникла дуже велика кількість терористів, і якась кількість із них досі може перебувати на ізраїльській території. Їм вдалося розосередитися на такій великій площі. Їх шукають, знаходять, тривають спроби прориву через кордон і морем, і сушею. Але армія вже взяла кордон під контроль і ці спроби припиняються. Там терористів знищують на місці.

"У Газі зараз триває повітряний етап операції. Армія зараз там знищує буквально все, що має стосунок до ХАМАСу. Йдеться не тільки про військову інфраструктуру, тому що там все має відношення до ХАМАСу...банки, в яких ХАМАС отримував гроші, бензоколонки, на яких він заправляв свої автомобілі. Буквально все, тільки лікарні поки що не чіпають. Хоча всі знають, що під госпіталем Шифи - це головний госпіталь у Газі, знаходиться головний бункер ХАМАС. Але лікарні не чіпаємо", - додав він.