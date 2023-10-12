У четвер, 12 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров розповів, чи готові лікарні України до опалювального сезону.

Абсолютно всі заклади охорони здоровʼя готові до підключення опалення. Коли це робити - вирішує безпосередньо керівник закладу охорони здоровʼя, який подає відповідну заявку керівникам місцевої громади. Тоді вже заклад підключається до опалення. Вже дійсно велика кількість закладів охорони здоров'я підключені до палива.

Також він розповів, чи вдалось відновити медзаклади на прифронтових територіях та під'єднати їх до тепла.