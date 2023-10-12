Чи готові лікарні України до опалювального сезону: у МОЗ дали відповіді [ Редагувати ]
У четвер, 12 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров розповів, чи готові лікарні України до опалювального сезону.
Абсолютно всі заклади охорони здоровʼя готові до підключення опалення. Коли це робити - вирішує безпосередньо керівник закладу охорони здоровʼя, який подає відповідну заявку керівникам місцевої громади. Тоді вже заклад підключається до опалення. Вже дійсно велика кількість закладів охорони здоров'я підключені до палива.
Також він розповів, чи вдалось відновити медзаклади на прифронтових територіях та під'єднати їх до тепла.
Ми можемо говорити про відновлення всіх закладів охорони здоровʼя, оскільки усього було майже 1500 обʼєктів закладів охорони здоровʼя з початку повномасштабного вторгнення зруйновано. Повністю відновлено 410 закладів, понад 300 об'єктів або закладів охорони здоров'я відновлено частково. Звичайно є заклади, які зруйновано повністю. Це 190 закладів.
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