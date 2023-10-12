Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проголосувала за визнання Голодомору актом геноциду українського народу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба також подякував нашим міжнародним партнерам.

Дякую ПАРЄ за визнання сталінського Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу. Також важливо, що ПАРЄ закликала всі європейські та інші парламенти наслідувати цей приклад. Це правильно з моральної, історичної і політичної точок зору.

Парламентська асамблея Ради Європи також зазначила у резолюції, що мирні переговори у війні можуть бути лише на умовах України.

За документом, ПАРЄ підтримуватиме Україну скільки потрібно, а досягнення миру у війні означає підтримку перемоги України у військовому, фінансовому, політичному, дипломатичному аспектах.

ПАРЄ рекомендує утриматися від офіційних контактів з урядами росії та Білорусі. Особливо у сфері дипломатичних призначень.

Член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко повідомив, що проти проукраїнської резолюції проголосував лише один депутат - Мирослав Вуйчич з Боснії та Герцеговини. 70 були "за".

Верховна рада України оголосила Голодомор актом геноциду українського народу у 2006 році. Серед інших країн, які офіційно дали цій події таку саму оцінку, США, Канада, Австралія, Португалія, Франція, Бельгія, Мексика, Бразилія, Чехія, Румунія, Болгарія, Ісландія та інші.

Німецький парламент (Бундестаг) ухвалив відповідну резолюцію 30 листопада, а Європарламент - 15 грудня 2022 року.