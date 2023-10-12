У середу, 11 жовтня, в Брюсселі завершилися чергові переговори у форматі "Рамштайн". У них вперше особисто брав участь президент України Володимир Зеленський. За їх результатами "Рамштайну" Україна отримала фінансову та військову допомогу від країн-партнерів. Зокрема додаткові системи ППО, які мають прикривати нашу критичну інфраструктуру.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

"Дійсно, особисто в офлайн-режимі він (президент Зеленський - ред.) брав участь вперше, хоча раніше були приклади його включень онлайн. Зрозумілі мотиви: напередодні важкого осінньо-зимового періоду, коли Україну очікує інтенсифікація обстрілів нашої критичної інфраструктури, нам потрібні компоненти, яких нам досі не вистачає. Це перш за все додаткові системи ППО, додаткові ракети до цих ППО і, безумовно, потрібно тримати ув полі зору і на контролі питання з постачанням Ф-16 поряд з навчанням наших пілотів, технічних працівників і іншого персоналу.

Ну і говорили про низку інших аспектів, не можу це розкривати в пресі, але в принципі, якщо говоритимемо про групу про яку я говорив - тих компонентів яких нам не вистачає, то дійсно, з конкретними кранами вдалося досягнути результатів...

Тому процес живий, він триває і все що цьому сприяє, все що може додатково забезпечити додаткові компоненти для України все це буде робитися, у тому числі за рахунок особистої участі президента України", - заявив Жовква.