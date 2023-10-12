Вакарчук анонсував новий альбом "Океану Ельзи" [ Редагувати ]
"Океан Ельзи" до 30-річчя гурту в 2024 році випустить перший за сім років альбом. Про це повідомив лідер групи Святослав Вакарчук і виклав кілька фото зі студії.
Коли випадає вільна хвилина між поїздками на фронт і благодійними концертами, завжди займаємось музикою. Наступного року буде новий альбом. А може і два) Зрештою, пора вже. Сьогодні ОЕ 29! Треба ж на ювілей прийти не з порожніми руками)
Останній студійний альбом "Океану Ельзи" "Без меж" вийшов у 2016 році. До нього увійшли 11 пісень, зокрема "Не твоя війна", "Не йди", "Життя починається знов". Загалом дискографія "Океану Ельзи" налічує дев'ять альбомів.
Нагадаємо, 21 червня 2022 року у Святослава Вакарчука народилася донька, яку назвали Соломія. 19 червня 2021 року у музиканта народився син Іван.
У червні 2021 року стало відомо, що Святослав Вакарчук розлучився з Лялею Фонарьовою після 20 років шлюбу.
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