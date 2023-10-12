Міжнародний олімпійський комітет відсторонив Олімпійський комітет росії [ Редагувати ]
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) усунув Олімпійський комітет росії до подальшого повідомлення. Про це йдеться у заяві МОК.
У МОК заявили, що російський комітет порушив Олімпійську хартію, коли включив до свого складу спортивні організації Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які перебувають у підпорядкуванні Національного олімпійського комітету (НОК) України.
Рішення Олімпійського комітету Росії включити до членства чотири олімпійські ради є порушенням Олімпійської хартії, оскільки воно порушує територіальну цілісність України...
ОКР більше не має права діяти як національний олімпійський комітет, як це визначено в Олімпійській хартії, і не може отримувати будь-яке фінансування від олімпійського руху.
У МОК заявили, що його рекомендації від 28 березня 2023 року щодо допуску окремих російських спортсменів до міжнародних змагань залишаються чинними.
Згідно з ними міжнародні спортивні федерації зможуть допустити атлетів з рф та Білорусі до змагань, якщо ті не підтримують вторгнення росії в Україну та не пов'язані із силовими структурами.
Також МОК залишає за собою право пізніше допустити окремих росіян до Олімпійських ігор у 2024 та 2026 році як нейтральних спортсменів.
Нагадаємо, що Україна пригрозила бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до неї допустять росіян і білорусів.
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