У Чернігові зловмисники пошкодили лінії зв'язку, які забезпечують роботу сирен оповіщення. Про це 12 жовтня близько 15:00 повідомив голова Чернігівської ОВ В'ячеслав Чаус.

Увага! У Чернігові тривають роботи з відновлення ліній зв'язку, які забезпечують роботу сирен оповіщення, після умисного їх пошкодження сторонніми особами.

Очільник Чернігівщини уточнив, що станом на 16:35 роботу сирен оповіщення у Чернігові повністю відновили.

Правоохоронці встановили особи двоє чоловіків, які викрали кабелі забезпечення сирен оповіщення. Як виявилось, мешканці Чернігова хотіли здати їх на металолом, повідомили у пресслужбі поліції Чернігівщини.

За фактом викрадення кабелів поліція відкрила кримінальне провадження щодо крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, зазначили у відповіді. Підозрюваним загрожує до восьми років ув'язнення.