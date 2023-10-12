У Чернігові двоє чоловіків вкрали кабелі та зіпсували систему сповіщення [ Редагувати ]
У Чернігові зловмисники пошкодили лінії зв'язку, які забезпечують роботу сирен оповіщення. Про це 12 жовтня близько 15:00 повідомив голова Чернігівської ОВ В'ячеслав Чаус.
Увага! У Чернігові тривають роботи з відновлення ліній зв'язку, які забезпечують роботу сирен оповіщення, після умисного їх пошкодження сторонніми особами.
Очільник Чернігівщини уточнив, що станом на 16:35 роботу сирен оповіщення у Чернігові повністю відновили.
Правоохоронці встановили особи двоє чоловіків, які викрали кабелі забезпечення сирен оповіщення. Як виявилось, мешканці Чернігова хотіли здати їх на металолом, повідомили у пресслужбі поліції Чернігівщини.
За фактом викрадення кабелів поліція відкрила кримінальне провадження щодо крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, зазначили у відповіді. Підозрюваним загрожує до восьми років ув'язнення.
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