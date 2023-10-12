"Незламні мають бути вільними". У Кривому Розі провели масштабну акцію на підтримку бійців маріупольського гарнізону. Військові вже майже 17 місяців - у російському полоні. Артур Терещенко - про тих на кого чекають вдома, і проти тих, кому вже пощастило повернутися.

Моє серце в полоні. Із таким щемливим написом на плакаті, на акцію підтримки маріупольського гарнізону, прийшла Анастасія. Дівчина родом з Маріуполя, там і , зустріла майбутнє кохання - криворіжця Тимофія, який з 2015 року служив у складі полку "Азов".

Анастасія, дружина полоненого військовослужбовця Збройних сил України:

Ми познайомились у 2020 році і сразу почали жити разом і 22 лютого 22 року ми розписалися. Ми планували сім'ю, дітей, але 24 лютого все змінилося…

На акцію "Незламні мають бути вільними" прийшли сотні криворіжців. Здебільшого це родичі військовослужбовців, які боронили Маріуполь від окупантів. За різними підрахунками, в російській неволі перебуває понад 250 вихідців з Кривбасу.

Сім'ї полонених із прапорами, плакатами та фотографіями захисників вийшли на площу Володимира Великого. З десяток хлопців у військовій формі - стояли із зав'язаними очима та руками.

Оксана Латанська, мати полоненого військовослужбовця Збройних сил України:

Це якраз те, що переживають наші рідні. Вони обмежені в елементарному, вони не можуть бачити те, що хочуть. Вони не можуть доторкнутися до того, до кого хочуть і вони не можуть піти туди хочуть. У цьому символізм саме цього перформенсу.

Підтримати побратимів, які досі у неволі, прийшов Максим Гальченко. З перших годин війни він давав відсіч окупантам на підступах до Маріуполя, згодом брав участь у вуличних боях, а другого травня 2022-го дістав важке поранення на "Азовсталі". В полон чоловік потрапив в критичному стані.

Максим Гальченко, визволений з полону військовослужбовець Збройних сил України:

Я пробув у полоні півтора місяці і мене поміняли. Я був ну дуже тяжкий, у мене була інфекція, рана гнила і ну мені здається, що їм не хотілося ампутувати мені кінцівки. Я досі на паличці, чекаю на протезування за кордоном.

Акція продовжилася в парку Мистецький. Тут для городян та гостей міста підготували численні тематичні локації. Бажаючі мали змогу залишити нашим захисникам помажання на мольберті, розмалювати велику картину та зробити світлини на тлі кількох патріотичних фотозон.