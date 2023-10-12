Європейський Союз планує у грудні 2023 року офіційно оголосити про початок переговорів з Україною щодо її вступу до ЄС.

Україна виконала своє "домашнє завдання", наразі ухвалено майже все законодавство, якого вимагав ЄС, крім законодавства, яке стосується політично значущих осіб. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Олена Мошенець.

"Верховна Рада й українська влада зробили максимум для того, щоб Україна наблизилась до ЄС якомога швидше з точки зору реформи, які від нас вимагалися. Наразі ухвалено майже все законодавство, крім законодавства, яке стосується політично значущих осіб - так званих ПЕПів, але я дума це питання так само вирішиться, тому що це не може бути перепоною для нашого вступу в ЄС.

Що стосується термінів - грудень або вже наступний рік. Я думаю, це все не настільки принципово. Головування Бельгії є дуже важливим фактором, тому що Бельгія всіляко нас підтримує, і Бельгія - це серце європейської спільноти.

Сам факт того, що мова йшла спочатку про те, що буде заявлено в цьому році, або ж буде заявлено в наступному році - це вже не настільки принципово. Принципово те, що вже зараз ми чуємо дуже багато розмов і заяв, як офіційних, так і неофіційних про те, що Україна буде членом Євросоюзу. І це дуже ключовий момент, тому що швидкість, з якою ми просуваємось, вона величезна і кожен крок дуже дорогий, тому що він дається ціною нашої боротьби", - розповіла Олена Мошенець.