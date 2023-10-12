Про ворожих коригувальників, як їх виявляти і боротися з ними.

А ще про нову кишенькову ПВК "Редут" і про те, чи дійсно Пригожин ліквідований, - наша колега Ліза Яковлева розпитала представника Головного управління розвідки України Андрія Юсова.

Інтерв'ю із ним - далі.