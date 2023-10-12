Чи дійсно Пригожин ліквідований: інтервʼю з Андрієм Юсовим [ Редагувати ]
Про ворожих коригувальників, як їх виявляти і боротися з ними.
А ще про нову кишенькову ПВК "Редут" і про те, чи дійсно Пригожин ліквідований, - наша колега Ліза Яковлева розпитала представника Головного управління розвідки України Андрія Юсова.
Інтерв'ю із ним - далі.
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