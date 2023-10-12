Криміналісти ідентифікували тіла всіх 59 жителів села Гроза, які загинули в результаті ракетного удару росіян 5 жовтня. Фото жертв оприлюднив у Телеграм-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він зазначив, загинули цілі сім'ї - кілька поколінь. Вчителі, медики, пенсіонери, підприємці. Всі цивільні. Пам'ятаємо, не пробачимо, - написав Клименко.

Тим часом Служба безпеки України встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у Грозі. Це брати Володимир і Дмитро Мамони. Напередодні звільнення регіону вони втекли на територію росії та за вказівками окупантів сформували власну мережу інформаторів. Світлана Шекера - про все докладніше далі.

Як і припускали правоохоронці одразу після трагедії, навідниками були жителі Грози. Точніше, колишні жителі.

Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України:

Зловмисниками виявилося двоє місцевих жителів - це тридцятирічний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які у період окупації регіону перейшли на бік рашистів.

Два брати до великої війни працювали в поліції. Старший брат, Володимир Мамон, у перші ж дні вторгнення добровільно перейшов на бік ворога.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.:

Перебуваючи в окупованому смт Шевченкове Куп'янського району, він там обійняв посаду поліцейського водітеля групи конвойна служба реагирования, його 23-річний брат теж торік перебував у смт Шевченково та був поліцейським патрульної поліції.

Від окупантів Володимир Мамон отримав табельну зброю та обмальовану зетками "Ниву". Чергував на ворожих блок-постах, підвозив бойовикам цигарки і їжу. Знаючи місцевість, підказував росіянам, де ховати танки, а де ставити "Гради". Забирав у місцевих автомобілі й передавав на потреби окупантів, здавав ветеранів АТО.

Сина мого катували, чоловіка вбивали. Бо він АТОвець. Пістолетами розстрілювали. Так вони пістолетами в хаті все перерили. Шукали документи.

Напередодні деокупації Куп'янщини Мамони втекли разом із росіянами.

Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України:

Де продовжили працювати на користь країни-агресора. За вказівками російських окупантів вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів. Під виглядом дружніх розмов і листувань у месенджері, зрадники випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону.

І вже з початку жовтня, як зазначають в СБУ, Мамони почали збирати інформацію про перепоховання загиблого українського військового, односельця Андрія Козиря.

Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України:

При цьому вони розуміли, що в результаті ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці, їх знайомі із села Гроза, в тому числі, і ті, хто надавав їм інформацію.

В СБУ показали переписку Володимира Мамона. Він просить місцевих дізнатися назву кафе і час, коли зберуться люди.

Завтра похорон зятя, чи може твій брат тобі написати чи подзвонити, як всі прийдуть з кладовища і зберуться в кафе. - Шкода буде ганделика.

Упевнившись, що всі зібралися в кафе, по кав'ярні росіяни завдали удару ракетою Іскандер-М. 59 людей загинули в одну мить. В списках значиться і 56-річна Наталія Мамон. Вочевидь, родичка братів-коригувальників. У поліції кажуть - одразу ж після трагедії правоохоронці почали перевірку місцевих. Прийшли і до власника кафе.

Сергій Болвінов, начальник Слідчого управління ГУ НПУ в Харківській області:

І один з невідкладних обшуків, які ми проводили в той же день, був саме у нього. Інформації, яка б підтверджувала, що він причетний до наведення ракети, нами здобуто не було. І тому стверджувати, що він причетний, немає підстав, станом на зараз. Але також слід додати, що у власника кафе загинула рідна сестра і племінниця.

Обох братів Володимира та Дмитра Мамонів СБУ підозрює одразу за двома статтями Кримінального кодексу.

Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України:

Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Крім того, злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за статтею 438 Кримінального кодексу. А це - пособництво у вчиненні порушень законів та звичаї війни, поєднаних з умисним вбивством.

І ще одне відкрите питання. Хто ті люди з Грози, які продовжували спілкуватися зі зрадниками? Правоохоронці вважають, Мамони використовували їх втемну. Та все одно продовжують перевірку. Слідство триває.