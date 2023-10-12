Окупанти штурмують Авдіївку. Бої навколо міста не вщухають третю добу. Лише за останні 24 години росіяни випустили по місту зо 2 десятки ракет, повідомляють в Авдіївській міській військовій адміністрації. Під завалами зруйнованих бегатоповерхівок можуть перебувати люди, втім через щільні обстріли проводити рятувальні операції неможливо.

Посилення окупантами атак Авдіївки проаналізували в американському Інституті вивчення війни. Там кажуть, штурмами Авдіївки російська армія намагається не допустити просування українських сил на інших ділянках фронту. Докладніше про ситуацію - далі.

Окупанти на Луганщині не припиняють спроб наступати в районі Макіївки. Тільки за останню добу росіяни здійснили вісім атак. Наші оборонці дають відповідь.

Поблизу Білогорівки окупанти завдали понад 10 ударів по позиціях наших військ. Гатили з авіації та артилерії. Активізувалися наземні вилазки ворога в районі Серебрянського лісництва.

Через постійні обстріли все важче діставатися в деокуповані села Луганщини.

Жителям Невського, Макіївки, Греківки та Новолобівки поліцейські та волонтери привезли хліб, зимовий одяг, ліхтарики, сірники, свічки та супутниковий зв'язок. Це єдина можливість для короткого спілкування з рідними.

Артем Лисигор, голова Луганської ОВА:

З-під обстрілів вдалося врятувати 86-річного чоловіка, якого правоохоронці доправили до безпечного регіону. Втім, у селах поблизу лінії фронту є люди, які, попри підвищену небезпеку, відмовляються виїжджати.

На Лимано-Куп'янському напрямку за добу зафіксовано більше шести сотень обстрілів наших позицій росіянами. Ворог використовував літаки та дрони. Тим часом бійці одного з підрозділів ЗСУ продемонстрували результати російського наступу на одному із напрмяків. На кадрах - цілий цвинтар ворожої техніки: 2 десятки підбитих танків, серед яких і "аналагавнєт" Т-90, броньовані машини, гармати, САУ "Акація", вантажівки "Урал" та легкові автомобілі.

Гаряче під Авдіївкою. Росіяни намагаються одночасно штурмувати місто з 10-12 напрямків. Роблять це під прикриттям ракетних атак і обстрілів з важкої артилерії та авіації.

Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації:

Чергове привітання від сусідів. Черговий ракетний удар - спортивний майданчик. На його фоні - багатоповерхівка. 9 поверхів. Склало підʼїзд, відомо про одну жінку поранену. Є інформація, що під завалами ще можуть бути двоєлюдей. Перевіряємо інформацію.

І минула доба в Авдіївці була неспокійною. Ворог обстрілював позиції військових, саме місто. Є численні руйнування.

Жінка, яка поранена, скоріш за все їхала на цьому велосипеді. Отака листівка цікава коло вєліка. Чи десь з будинку вилетіла: С днем побєди! Буде день перемоги. Побєди точно не буде.

Українські війська використали керовані авіаційні бомби для удару по стратегічно важливому мосту для ворога на трасі Горлівка-Ясинувата. Знищення переправи перекрило логістичний шлях окупантам для постачання зброї та пересування військ.

Спроби атак фіксувались і в районі Марїнки. Під вогнем окупантів - вся лінія фронту.

Дев'ятирічна дитина з Костянтинівки постраждала внаслідок влучання в її будинок російського снаряду. Дівчинку поранило в голову.

Зазнала травм і її мати. На жінку впала стіна.

У Торецьку парамедики врятували літню жінку, що залишилася під руїнами власного будинку після того, як у нього поцілили росіяни. Попри небезпеку обрушення, поліцейські розшукали її під завалами та винесли на руках крізь уламки.

Тривають бої на Бахмутському напрямку. Тут українські оборонці відбили атаки противника в районі Андріївки.

Андрій Ковальов, речник Генштабу ЗСУ: